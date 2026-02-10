Wolfram Berger wird als Schauspieler des Jahres ausgezeichnet

Der bekannte Darsteller wird für seine Verdienste um das Hörspiel ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 27. Februar im ORF-RadioKulturhaus in Wien statt. Dann wird auch das Hörspiel des Jahres gekürt. Eine Tiroler Produktion ist im Rennen.

Wien – Die ORF-Hörspiel-Jury würdigt den 80-jährigen Schauspieler Wolfram Berger für seine außergewöhnliche Fähigkeit, seinen Rollen eine unvergleichliche Tiefe zu verleihen. „In ein Spiel nimmt Wolfram Berger sein gesamtes Wesen mit – er bringt seinen Geist ebenso zauberhaft und kraftvoll ein wie seinen Körper“, heißt es in der Begründung. „Man kann mit großem darstellerischem Personal kaum mehr erschaffen als Wolfram Berger solistisch. In seinen Untertönen entstehen ganze Menschenwelten.“

Die Laudatio auf den Preisträger wird Tomas Friedmann, der Leiter des Literaturhauses Salzburg, halten. Die gesamte „Ö1 Hörspiel-Gala“ wird live auf Ö1 übertragen.

Von Graz in die Welt

Wolfram Berger, geboren am 12. Oktober 1945 in Graz, legte den Grundstein seiner Karriere an der heimischen Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Sein erstes Engagement führte ihn an das Schauspielhaus Graz, wo er in Schlüsselrollen wie Peter Handkes „Kaspar“ (1968) und der Uraufführung von Ödön von Horvaths „Zur schönen Aussicht“ (1969) glänzte.

Nach Engagements an Bühnen in Basel, Zürich, Stuttgart, Bochum und Wien ist Berger seit 1980 freischaffend tätig. Seine Präsenz beschränkt sich dabei nicht nur auf die Theaterbühne – er ist ebenso im Film, im Radio und als Kabarettist, Produzent und Regisseur eine feste Größe in der deutschsprachigen Kulturlandschaft.

Eine Stimme, die fesselt

Mit einer Mitwirkung in über 100 Hörspielen für den ORF und andere Sender hat Berger seine Wandlungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zuletzt war er in den Produktionen „Antwort auf den Brief von Helga“ von Bergsveinn Birgisson und „Der Gaulschreck im Rosennetz“ von Fritz von Herzmanovsky-Orlando zu hören. Beide Stücke sind zudem für den „Ö1 Hörspiel Publikumspreis“ nominiert, der ebenfalls im Rahmen der Gala verliehen wird. Im Rennen um die Auszeichnung als heuriges Hörspiel des Jahres ist auch die Tiroler Produktion „Verräter“ (Text: Lisa Wentz, Regie: Martin Sailer). (APA, TT)