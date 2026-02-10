Alois Oberhuber verstorben: Imst trauert um ehemaligen Stadtpfarrer und Ehrenbürger

Imst – Imst trauert um Alois Oberhuber. Der ehemalige Stadtpfarrer verstarb 85-jährig am Sonntag in Innsbruck. Begraben wird der Geistliche, der 21 Jahre lang in Imst als Stadtpfarrer wirkte, am Samstag, dem 14. Februar um 9 Uhr in Imst.

Oberhuber wurde am 19. Juni 1940 in Tristach (Osttirol) geboren. Er besuchte von 1951 bis 1959 das Paulinum in Schwaz und im Anschluss bis 1964 das Priesterseminar in Innsbruck. Die Priesterweihe empfing er am 29. Juni 1964. Danach war er Kooperator in Telfs (1964 bis 1970), Domvikar in Innsbruck (bis 1979) und Pfarrer in der Pfarrer „Zur hl. Familie“ in Innsbruck (bis 2000). Am 10. September 2000 wechselte er in die Stadtpfarre Imst. 2010 wurde er zum Imster Ehrenbürger ernannt.