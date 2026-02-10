KI als Lernhilfe und Seelentröster für Jugendliche – doch es gibt ein Risiko

Fast drei Viertel der Jugendlichen in Österreich nutzen Chatbots für schulische und seelische Belange. Der oft verzerrte Rat der KI wird dabei als hilfreich empfunden. Dabei lauert in Chatbots das Risiko der Echokammer – was ist das?

ChatGPT ist immer erreichbar. Genau diese ständige Verfügbarkeit ist für viele Jugendliche der Hauptgrund, warum sie neben Rechenaufgaben auch höchstpersönliche Probleme sehr offen mit einer Künstlichen Intelligenz besprechen.

Wie selbstverständlich KI inzwischen im Kinderzimmer angekommen ist, zeigt eine Online-Stichprobenbefragung der Initiative SaferInternet.at von 500 Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren in Österreich: 94 Prozent der Befragten haben bereits Chatbots genutzt. Konkret: 90 Prozent befragen ChatGPT zu unterschiedlichen Themen, rund ein Viertel sucht zusätzlich Hilfe bei Sprachassistenten wie „Hey Google“, „Hey Siri“ oder Amazon-Alexa.

Mehr als die Hälfte der Befragten wendet sich mehrmals pro Woche an ChatGPT, viele davon täglich – vor allem Mädchen. Im Alltag der Jugendlichen ist der Chatbot damit ein steter Gesprächspartner. Die jungen Menschen suchen in der interaktiven Chat-Welt vor allem Hilfe bei Hausaufgaben (73 Prozent). Fast jede zweite befragte Person nutzt Chatbots auch noch als Suchmaschine für Informationen (48 Prozent) – etwas, das früher eher bei Eltern, im Freundeskreis, beim Lehrer oder bei Google gelandet wäre.

Antworten klingen richtig

Dabei ist ChatGPT alles andere als ein Ersatz für Google – und genau darin liegt ein Risiko: Inhalte des Chatbots können für junge Leute plausibel klingen und trotzdem falsch oder sehr verzerrt sein. 40 Prozent der Jugendlichen gaben jedoch in der Online-Umfrage an, selten oder sogar nie zu überprüfen, ob die Antworten der KI überhaupt stimmen. „Die Untersuchung zeigte, dass der Rat von ChatGPT von den Jugendlichen als überwiegend hilfreich empfunden wird“, so die pädagogische Leiterin von Saferinternet.at, Barbara Buchegger. Kein Grund zur kritischen Überprüfung also.

Wie kann man als Erwachsener erkennen, dass das Kind regen Kontakt zu ChatGPT und Co. pflegt? „Wenn das Kind die Aufgaben in Mathematik erledigt hat, aber den Weg zur Lösung nicht erklären kann“, zeigt Buchegger eine klassische Chatbot-Zwickmühle auf. Oder: „Wenn der Jugendliche plötzlich eine ganz eigenartige Meinung über etwas hat, die gar nicht zur Familie oder zum Kind selbst passt. Dann sollte man fragen, woher er diese Meinung hat.“ In beiden Fällen steckt nicht selten ChatGPT dahinter.

Was ist eine Echokammer bei Chatbots?

Ein weiterer Grund, warum junge Menschen sich mit der KI beschäftigen, ist laut Umfrage das Besprechen privater Probleme. Jugendliche kommen heutzutage auf Online-Zeiten am Smartphone von fünf bis acht Stunden – jeden Tag. In dieser digitalen Dauerbegleitung wird es somit für junge Menschen immer schwieriger, sich mit realen Personen im echten Leben und in echten Gesprächen zu verbinden.

Doch lauert in der psychologischen Beratung von einem Chatbot die Gefahr der „Echokammer“. Das sind Antworten, die auf die Tonlage und zwischenzeilige Information des Benutzers zugeschnitten sind. Man erhält somit eher eine sanfte und empathisch wirkende Bestätigung des bereits Gedachten und keine reflektierte Antwort in einem realistischen Kontext.

Buchegger sagt: „Es muss Jugendlichen klar sein, dass zum Beispiel die Mama noch immer empathischer ist als die KI und das große ganze Bild sieht, ChatGPT nicht.“