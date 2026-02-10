Skiunfall mit Fahrerflucht in der Axamer Lizum: Polizei sucht Zeugen

In der Axamer Lizum kam es am Montag zu einem schweren Skiunfall mit Fahrerflucht. Ein 62-Jähriger war gegen 13 Uhr mit einem unbekannten männlichen Skifahrer auf der Piste Nummer 1 kollidiert.

Der 62-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, konnte aber noch selbständig in die Klinik fahren. Der zweite Wintersportler setzte seine Fahrt fort. Er soll einen dunkel-türkisen Skianzug getragen haben. Die Polizeiinspektion Axams bittet um Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer 059133 7111. (TT.com)