Wie die EU in Zukunft Abschiebungen leichter machen will

Das EU-Parlament verabschiedete am Dienstag Teile des neuen Asyl- und Migrationspakts, der im Juni in Kraft treten soll.

Straßburg – Das EU-Parlament hat mit deutlicher Mehrheit für eine Liste sicherer Herkunftsländer gestimmt. Asylanträge von Bürgern dieser Länder sollen in Zukunft rascher bearbeitet werden, weil sie kaum Aussicht auf Erfolg haben. Die EU-Länder sind jedoch weiterhin verpflichtet, jeden Antrag einzeln zu prüfen.

Als sichere Herkunftsländer gelten in Zukunft Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien.

Österreichs eigene Liste

Neben dieser europäischen Liste können die EU-Länder nationale Listen führen. Österreich betrachtet 15 weitere Länder als sichere Herkunftsländer: Algerien, Albanien, Armenien, Benin, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Ghana, Mongolei, Montenegro, Namibia, Nordmazedonien, Senegal, Serbien, Südkorea, Uruguay.

Außerdem stimmte das EU-Parlament am Dienstag für gelockerte Regeln, was so genannte sichere Drittstaaten betrifft. Wenn ein Asylwerber in einem solchen Land wirksamen Schutz erhalten kann, kann sein Asylantrag in einem EU-Land für unzulässig erklärt werden, und er kann leichter abgeschoben werden.

Abschiebe-Regeln gelockert

Bisher brauchte es dafür allerdings eine direkte Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem sicheren Drittstaat. In Zukunft sollen die EU-Länder selbst entscheiden, ob sie das so genannte Verbindungskriterium anwenden. Demnach kann allein schon die Durchreise durch einen sicheren Drittstaat genügen, um einen Asylwerber dorthin abzuschieben.