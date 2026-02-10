Biathlon-Star gestand Seitensprung im Live-TV: „Größten Fehler meines Lebens gemacht“

Sturla Holm Lägreid sorgte nach dem Gewinn der Bronzemedaille in Antholz mit einem ungewöhnlichen Geständnis für Aufsehen. Der Norweger offenbarte im Interview mit dem Fernsehsender NRK, dass er seiner Partnerin untreu gewesen sei.

„Es gibt jemanden, mit dem ich das hier teilen möchte und der heute vielleicht nicht zuschaut“, sagte der Dritte hinter Sieger und Landsmann Johan-Olav Botn und Eric Perrot (FRA). „Vor sechs Monaten habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt. Vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht und war ihr untreu. Ich habe es ihr vor einer Woche gesagt – es war die schlimmste Woche meines Lebens“, gestand der 28-Jährige.