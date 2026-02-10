Auch im Team nichts zu holen: Skispringer müssen weiter auf erste Medaille warten

Österreichs Skisprung-Mixed-Mannschaft in der Besetzung Lisa Eder, Jan Hörl, Julia Mühlbacher und Schluss-Springer Stephan Embacher ist am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Predazzo ohne Medaille geblieben. Das ÖOC-Quartett musste sich mit Platz fünf begnügen, Österreich blieb damit bei allen drei Bewerben von der Normalschanze ohne Medaille. Gold holte Slowenien überlegen 30,9 Punkte vor Norwegen und 35,2 vor Japan. Österreich fehlten am Ende 6,2 Zähler auf Bronze.

Von der slowenischen Skisprung-Dynastie hat damit Domen Prevc als Letzter des Quartetts eine olympische Medaille gewonnen. Schwester Nika und die Brüder Peter und Cene haben ebenfalls Olympia-Edelmetall geholt. Nika Vodan war schon 2022 damals noch als Nika Kriznar im slowenischen Mixed-Goldteam gestanden. Die Slowenen holten mit Vodan, Anze Lanisek, Nika und Domen Prevc Gold.

Österreich ging hingegen auch im dritten von sechs Skisprungbewerben leer aus. In den Einzelbewerben vom kleinen Bakken hatte Eder als Vierte um 4,5 Zähler Bronze verpasst, bei den Männern war Stephan Embacher als Siebenter bester ÖOC-Athlet gewesen.