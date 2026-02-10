Suppe stärkt Frauen weltweit: Familienfasttag 2026 startet auch in Osttirol

Die Katholische Frauenbewegung Österreichs lädt zum Familienfasttag 2026 ein. Ab Aschermittwoch, dem 18. Februar, gibt es wieder Suppenessen. Der Erlös stärkt Frauen im Globalen Süden. Auch im Bezirk Lienz wird an vielen Orten Suppe ausgegeben.

Lienz – In Osttirol finden rund um den Familienfasttag zahlreiche Aktionen statt. Am Aschermittwoch, dem 18. Februar, gibt es in vielen Pfarren Suppe. Die Klosterkirche St. Marien startet um 8.30 Uhr. Im Bildungshaus St. Andrä gibt es Suppe von 10bis 14.00 Uhr. Das Widum der Hl. Familie in Lienz bietet sie von 11.00 bis 13.30 Uhr an. Der Pfarrsaal Debant ist ebenfalls von 11.00 bis 13.30 Uhr geöffnet. Innervillgraten serviert Suppe nach der 8.00 Uhr Messe. Ab 11.00 Uhr können Besucher in Außervillgrater und Sillian essen. In Anras beginnt das Suppenessen um 17.30 Uhr.

Auch an den Fastensonntagen werden Suppen ausgegeben. Am 22. Februar lädt der Kirchplatz Matrei um 9.45 Uhr ein. Der 1. März bringt Suppe in Untertilliach (11.00 Uhr) und Virgen (ab 8.45 Uhr). Am 8. März folgt Obertilliach nach der 8.30 Uhr Messe. Kals bietet am 21. März um 19.00 Uhr Suppe zum Mitnehmen.

Frauen stärken, Gewalt verhindern