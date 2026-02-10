Filmreife Szenen

„War gerade beim Mittagessen“: So haben Anrainer den Fund einer Bombe in Hall erlebt

Die rostige Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war ein Blindgänger. Bis zu dieser Erkenntnis herrschte um ihren Fundort allerdings striktes Betretungsverbot – auch für sämtliche Wohnhäuser.
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Es kommt nicht alle Tage vor, dass in Tirol eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wird. Die Evakuierung der Häuser rund um eine Haller Baustelle am Dienstag haben die Anwohner hingegen weitgehend entspannt gemeistert – manche beim Fernsehen, andere beim Spazieren.

