Skiunfall und Fahrerflucht bei den Serlesbahnen: 82-Jähriger in die Klinik geflogen

Dienstagmittag musste ein verletzter Skifahrer vom Skigebiet Serlesbahnen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der 82-Jährige war gegen 13 Uhr mit einem weiteren Skifahrer kollidiert.

Während der 82-Jährige verletzt liegen blieb, setzte der Zweitbeteiligte seine Talfahrt fort. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der verletzte Österreicher mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.