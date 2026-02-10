Polizei bittet um Hinweise
Skiunfall und Fahrerflucht bei den Serlesbahnen: 82-Jähriger in die Klinik geflogen
Dienstagmittag musste ein verletzter Skifahrer vom Skigebiet Serlesbahnen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der 82-Jährige war gegen 13 Uhr mit einem weiteren Skifahrer kollidiert.
Während der 82-Jährige verletzt liegen blieb, setzte der Zweitbeteiligte seine Talfahrt fort. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der verletzte Österreicher mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.
Zeugen des Unfalls beziehungsweise der zweitbeteiligte Skifahrer werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Fulpmes unter +43 (0) 59133 7112 zu melden. Der Zweitbeteiligte sei mit einem roten Schianorak bekleidet gewesen. (TT.com)