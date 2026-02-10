Teils Totalschaden
Traktor und Mopedauto in Zaunhof kollidiert, 28-Jähriger in Klinik gebracht
Zwei junge Österreicher sind am Dienstag mit ihren Fahrzeugen in Zaunhof zusammengestoßen. Gegen 11 Uhr lenkte ein 20-Jähriger einen Traktor auf der Pitztalstraße talauswärts. Im Bereich der Auffahrt Ortsteil Burg im Gemeindegebiet von Zaunhof setzte ein dahinter fahrender 28-jähriger Österreicher mit einem Mopedauto zum Überholen des Traktors an.
In diesem Moment bog der 20-Jährige mit dem Traktor in die Kreuzung ein und es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt ins Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert, der 20-Jährige blieb unverletzt. Am Mopedauto entstand Totalschaden. (TT.com)