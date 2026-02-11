Zwei Tote bei Geisterfahrer-Unfall auf der Tauernautobahn

Ein Geisterfahrer-Unfall auf der A10 Tauernautobahn hat in Kärnten zwei Menschenleben gefordert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 52-jähriger Geisterfahrer am Dienstag mit dem Auto einer 25-jährigen Frau kollidiert. Beide Lenker erlagen ihren Verletzungen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Einsatz, die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt.

Der 52-Jährige hatte seinen Pkw am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Villach als Geisterfahrer von Paternion (Bezirk Villach-Land) kommend in Richtung Spittal an der Drau gelenkt. Zur selben Zeit fuhr die 25-jährige Frau mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Villach. Auf der Überholspur kam es zur Frontalkollision. Beide Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie starben an der Unfallstelle.