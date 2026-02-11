Ukraine: Vier Tote bei russischem Angriff nahe Charkiw

Bei einem russischen Angriff in der Stadt Bohoduchiw westlich der ukrainischen Metropole Charkiw sind nach Angaben des Gouverneurs der Region vier Menschen getötet worden. Unter den Toten seien drei Kleinkinder, teilte Oleh Syniehubow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zudem sei ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine 74-jährige Frau werde verletzt. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war zunächst nicht möglich. Eine russische Stellungnahme lag nicht vor.