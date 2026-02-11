Buddhistische Mönche marschierten 3.700 Kilometer durch USA

Nach einem mehr als 3.700 Kilometer langen Marsch durch die USA haben 24 buddhistische Mönche am Dienstag Washington erreicht. Mit ihrer in Texas begonnenen spirituellen Reise durch neun US-Staaten wollten sie nach eigenen Angaben das Bewusstsein für Frieden und Mitgefühl schärfen. Tausende Menschen säumten ihren Weg, um die in orangefarbene Roben gekleideten Mönche zu begrüßen. Der Marsch soll am Donnerstag im nahegelegenen Annapolis im Bundesstaat Maryland enden.

Die Mönche hatten ihren "Marsch für den Frieden" vor mehr als drei Monaten begonnen und dabei eisigen Wintertemperaturen und teils heftigen Stürmen getrotzt. "Wir marschieren nicht, um zu protestieren, sondern um den Frieden zu wecken, der bereits in jedem von uns lebt", sagte der spirituelle Anführer des Marsches. Auch ein schwerer Unfall in Texas, bei dem ein Lastwagen in ein Begleitfahrzeug fuhr und mehrere Mönche teils schwer verletzte, hielt die Gruppe nicht auf. Einem der Verletzten musste ein Bein amputiert werden.