Schwere Ausschreitungen bei Protesten in Albanien

In der albanischen Hauptstadt Tirana ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern gekommen. Tausende Menschen forderten am Dienstagabend auf dem Hauptplatz den Rücktritt der stellvertretenden Ministerpräsidentin Belinda Balluku, der Korruption vorgeworfen wird. Demonstranten warfen Molotowcocktails und Steine auf ein Regierungsgebäude, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Mindestens 16 Polizeibeamte seien verletzt und 13 Menschen festgenommen worden, teilte die albanische Polizei am Dienstag mit.

Die Unruhen sind die jüngsten in einer Reihe gewaltsamer Proteste, die die seit 2013 andauernde Herrschaft von Ministerpräsident Edi Rama zunehmend gefährden. Die Demonstration war die jüngste in einer Reihe von Protestkundgebungen, zu denen der Oppositionsführer Sali Berisha aufgerufen hatte. Der ehemalige Ministerpräsident und Vorsitzende der rechtsgerichteten Demokratischen Partei erklärte, ein Abgeordneter seiner Partei sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die politischen Spannungen hatten sich im Dezember verschärft, nachdem eine Sonderstaatsanwaltschaft Anklage gegen Balluku erhoben hatte. Ihr wird zur Last gelegt, sich in öffentliche Ausschreibungen für große Infrastrukturprojekte eingemischt und bestimmte Unternehmen bevorzugt zu haben. Balluku weist die Anschuldigungen zurück. Rama bezeichnete ihre Suspendierung als "brutalen Eingriff in die Unabhängigkeit der Exekutive".

Die für Korruption und organisiertes Verbrechen zuständige Staatsanwaltschaft hat das Parlament aufgefordert, in dieser Woche die Immunität der Politikerin aufzuheben, um eine Festnahme zu ermöglichen. Ob und wann das Parlament darüber abstimmt, ist jedoch offen. Ramas Partei hat dort die Mehrheit.

Berisha selbst wird ebenfalls beschuldigt, öffentliche Aufträge an seine Vertrauten vergeben zu haben. Er streitet dies jedoch vehement ab. Er hat für den 20. Februar zu weiteren Protesten aufgerufen.