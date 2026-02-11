Pilnacek-U-Ausschuss hat Vertraute im Fokus

Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek hat am Mittwoch zwei Vertraute des Verstorbenen im Fokus. Beide Frauen sollen den einstigen Justiz-Sektionschef vor dessen Auffinden an einem Seitenarm der Donau als letzte lebend gesehen haben. Am Donnerstag sagen zwei Journalisten aus, die sich mit dem Fall beschäftigt haben. Unter anderem geht es um den Umgang mit möglichen Beweismitteln, wie dem Laptop Pilnaceks.

Die Frauen, die in einem Haus nahe des Fundorts zusammenwohnten, haben bereits ausführlich vor Gericht Stellung genommen. Eine der beiden hatte Pilnacek abgeholt, nachdem dieser nach einer Alkohol-Fahrt von der Polizei aufgehalten worden war. Die zweite Auskunftsperson hat bereits mehrfach in Medien über den Fall gesprochen. Die ÖVP schenkt ihr aufgrund widersprüchlicher Angaben keine Glaubwürdigkeit.