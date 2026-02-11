Opfer in High School und Wohnhaus: Zehn Tote nach Schießerei in Kanada

Tumbler Ridge – Zehn Menschen, darunter ein mutmaßlicher Schütze, sind nach Medienberichten bei einer Schießerei in der Ortschaft Tumbler Ridge in der kanadischen Provinz British Columbia am Dienstag (Ortszeit) ums Leben gekommen. Das berichtete der kanadische Sender CBC News unter Berufung auf die Polizei. Sechs Menschen wurden demnach in einer Highschool erschossen, zwei weitere Tote in einem Wohnhaus gefunden. Eine weitere Person starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Weitere 25 Menschen wurden wegen Verletzungen behandelt. Zwei Menschen seien mit schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Die übrigen Schüler und Mitarbeiter seien sicher evakuiert worden.

Am Nachmittag wurde der Polizei zufolge eine Warnmeldung über einen aktiven Schützen ausgegeben. Der Tatort in dem Wohngebäude steht ersten Ermittlungen zufolge im Zusammenhang mit dem Vorfall an der Schule. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Berichte über Täterin

Kanadische Medien berichteten, es handle sich um eine Täterin. Die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben. Die Polizei ging nicht von weiteren Verdächtigen aus. Eine anhaltende Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht. Es sei eine „sich rasch entwickelnde und dynamische Lage“ gewesen, erklärte der Kommandant der örtlichen Polizei, Ken Floyd. „Das war ein unglaublich schwieriger und emotionaler Tag für unsere Gemeinde“, fügte er hinzu. Die Ministerin für öffentliche Sicherheit von British Columbia, Nina Krieger, bot der Polizei zusätzliche Unterstützung an.