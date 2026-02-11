16-Jähriger prallte in Niederau mit Rodel gegen Baum

Niederau – Ein 16-Jähriger ist am Dienstag beim Rodeln in Niederau vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Rodelbahn abgekommen und verunfallt. Der Jugendliche fuhr am Vormittag auf der Bahn Lanerköpfl im Skigebiet Wildschönau mit einer Rennrodel ab.

In einer Rechtskurve kam er über den Wegrand hinaus und prallte gegen einen Baum. Ein gleichaltriger Begleiter setzte die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und schließlich durch den Notarzthubschrauber „Heli 3“ mit einer Armverletzung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)