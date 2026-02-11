Debatte über Olympia-Bewerbung
Tiroler Olympia-Bewerbung für 2046? Lob und Tadel für Wohlgemuth
Zwei Mal führte Innsbruck Olympische Spiele durch, 2012 war die Landeshauptstadt Gastgeberin der ersten Olympischen Jugend-Winterspiele.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Der Präsident des Olympischen Komitees Horst Nussbaumer ist erfreut über die positiven Signale für die Olympia-Bewerbung. Rückendeckung gibt es aus der Tiroler SPÖ für Parteichef Philip Wohlgemuth, Liste Fritz und Grüne sind strikt dagegen.