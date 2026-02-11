Schwindel erregender Job
Damit die Akten trocken bleiben: Dach der obersten Imster Bezirksbehörde wird saniert
Das Dach der Bezirkshauptmannschaft ( BH ) in Imst wird neu eingedeckt. ..Matthias Bommasar, Jürgen Köll und Florian Pfefferle (v.l.) sind sportlich unterwegs, denn von der Absturzsicherung Höhe Dachrinne bis zum First sind es zehn Meter Höhenunterschied.
© Parth
Eine Handvoll Dachdecker hat aktuell einen äußerst prominenten Arbeitsplatz: das Dach der Bezirkshauptmannschaft in Imst. Hier wird momentan saniert und dies trotz winterlicher Verhältnisse.