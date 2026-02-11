Geheimnisvolle Praktiken

Zillertaler Blutstillerin erzählt: „Macht mich demütig, aber erklären kann ich‘s mir nicht“

Name, Geburtsort, Aufenthaltsort. Diese drei Dinge notiert sich Karin Vogt. Zudem gehört ein geheimnisvoller Spruch, der drei Mal von ihr aufgesagt werden muss, zum Ritual.
Das Zillertal gilt als Tal der „Uheber“ und Blutstiller. Durch spezielle Rituale helfen sie angeblich Menschen bei gesundheitlichen Problemen. Darüber öffentlich zu sprechen, davor scheuen sich die meisten von ihnen. Karin Vogt aus Fügen bildet ein Ausnahme.

