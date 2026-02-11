Bunter Fasching in Sillian: Von Schlüsselübergabe bis Umzug – das Programm 2026

Sillian bereitet sich auf ein närrisches Spektakel vor. Von Donnerstag, dem 12. Februar, bis Dienstag, den 17. Februar 2026, verwandelt sich die Gemeinde in eine Hochburg des Faschingstreibens.

Sillian – Der Fasching in Sillian startet am Donnerstag, dem 12. Februar. Um 19.01 Uhr findet in der Gemeinde Sillian die traditionelle Schlüsselübergabe statt. Ein neues Grafenpaar übernimmt hierbei symbolisch die Regentschaft. Anschließend lädt das Sportstüberl Sillian ab 20.02 Uhr zur "Party im Olymp" ein.

Am Freitag, dem 13. Februar, steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Ein Kinderfasching mit einem Puppenspieler beginnt um 15.03 Uhr in Loacker Heinfels. Auch der Samstag, der 14. Februar, bietet Vergnügen für die Kleinsten. Um 14.04 Uhr startet der Kinderfasching im Kultursaal Sillian. Abends können sich die Erwachsenen auf eine weitere Feier freuen. Die "Faschingsparty mit Herz" beginnt um 20.05 Uhr im ehemaligen Lenny’s Pub Sillian.

Der Sonntag, der 15. Februar, startet mit einer besonderen Tradition. Ab 8.06 Uhr wird die Rante Putante Zeitung verteilt. Diese erscheint überall in Sillian. Am Rosenmontag, dem 16. Februar, steht der Tanz im Vordergrund. Die Musikkapelle Sillian lädt ab 19.57 Uhr zum Rosenmontagsball ein. Dieser findet im Kulturzentrum Sillian statt.