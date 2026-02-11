Wenn Stars zusammensitzen: Hollywoods Hoffnungsträger trafen sich zum Essen

Dieses Mittagessen hat Tradition: In Beverly Hills trafen sich die heurigen Oscar-Kandidaten zum informellen Auftakt der heißen Phase im Rennen um die Academy Awards. Die Gästeliste strotzt vor großen Namen.

Los Angeles – Bei diesem Mittagessen sind nur geladene Gäste dabei, die alle etwas gemeinsam haben: Zum traditionellen Oscar Luncheon trafen sich im Vorfeld der Gala zahlreiche prominente Filmschaffende. Unter den Gästen: Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio, Emma Stone und Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Jacob Elordi – und mit Steven Spielberg auch ein Altmeister des amerikanischen Kinos. Außerdem dabei:

Der Lunch gilt als erste gemeinsame Wegmarke der Oscar-Saison und ist jenen Filmschaffenden vorbehalten, die in diesem Jahr für eine der begehrten Trophäen nominiert sind. Die Oscarverleihung findet am 15. März statt.

Eingeladen waren alle Nominierten aus den insgesamt 24 Kategorien, die sich im Beverly Hilton Hotel versammelten. Vertreten waren sämtliche Gewerke des Kinos – von Regie und Produktion über Drehbuch und Musik bis hin zu Maske, Kamera, Kurzfilm und visuellen Effekten.

Favoriten bei der Oscar-Gala

Als großer Favorit geht heuer Ryan Cooglers „Sinners“ mit 16 Nominierungen ins Rennen – ein neuer Rekord. Ebenfalls gute Karten hat der schwarzhumorige Politthriller „One Battle After Another“ von Paul Thomas Anderson mit 13 Gewinnchancen.

Dahinter formiert sich ein dichtes Verfolgerfeld: Guillermo del Toros „Frankenstein“, die Tragikomödie „Marty Supreme“ mit Timothée Chalamet und das norwegische Familiendrama „Sentimental Value“ kommen jeweils auf neun Nominierungen. Acht Nominierungen erhielt zudem das Drama „Hamnet“ über die Familie William Shakespeares.

In der Königsdisziplin „Bester Film“ komplettieren „Train Dreams“, „Bugonia“, „The Secret Agent“ und der Rennsport-Film „F1“ das Nominiertenfeld. (APA, dpa, TT)