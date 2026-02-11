Wiedereröffnung 2029 geplant
Neuer Glanz statt Schandfleck: Im „Grand Hotel Europa“ in Innsbruck soll wieder Leben einziehen
Eigentümer Ernst Hutterer (r.) und Gattin Ruth haben einiges vor. Verwirklicht werden soll das Projekt in enger Abstimmung mit der Stadtpolitik um Bürgermeister Johannes Anzengruber (2. v. r.) und den Nachbarn – im Bild links Landesdirektor Walter Peer von der Wiener Städtischen.
© Markschläger
Nach Jahren des Still- und Leerstands soll das „Grand Hotel Europa“ im Herzen Innsbrucks revitalisiert werden. Eigentümer Ernst Hutterer hat große Pläne. Wie sie aussehen, was die Stadt davon hält und auf welche Weise die Nachbarn eingebunden werden.