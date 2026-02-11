Príncipe, die kleine Schwester im westafrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe, ist nahezu unbekannt. Um das tropische Hideaway ranken sich außergewöhnliche Geschichten.

Von Martin Duschek

Was haben die allgemeine Relativitätstheorie, Bacardi-Rum und der erste Afrikaner im Weltall gemeinsam? Die Antwort wäre bei Armin Assinger wohl fünf Millionen Euro wert: Alle drei haben einen engen Bezug zu dem Atlantikinselchen Príncipe, das zusammen mit São Tomé den zweitkleinsten Staat Afrikas bildet.

Auf Äquatorhöhe, westlich vom afrikanischen Kontinent im Golf von Guinea, entdeckte der portugiesische Seefahrer João de Santarém 1471 das Eiland, das mit 136 Quadratkilometern in etwa der Fläche der Gemeinden Jerzens und Brandenberg entspricht. Das tropische Paradies war damals – abgesehen von einer friedlichen Tierwelt – unbewohnt. 1502 wurde es zu Ehren des portugiesischen Prinzen und Thronfolgers „Ilha do Príncipe“ genannt, um die Besiedlung und den Plantagenanbau zu fördern. Im feuchtheißen Klima gediehen schon bald Kaffee und Kakao. Sklaven aus Mosambik und Angola schufteten für die portugiesischen Feudalherren. Die meisten der alten Plantagen sind heute jedoch verwildert, die einst prächtigen Kolonialbauten kämpfen als schaurig-schöne Lost Places gegen die gefräßige Natur.

Die schaurig-schönen Lost Places

Mehr als die Hälfte der Landmasse Príncipes ist heute als UNESCO-Biosphärenreservat ausgewiesen. Dabei hätte die Insel beinahe einen anderen Weg eingeschlagen, als die Regierung zur Jahrtausendwende die tropischen Urwälder großflächig roden und eine Palmölplantage anlegen wollte. Die Rettung des Naturparadieses kam sprichwörtlich vom Himmel. Der südafrikanische Tech-Multimillionär Mark Shuttleworth befand sich gerade als erster Afrikaner an Bord der internationalen Raumstation ISS. Shuttleworth sei vom Anblick des Blauen Planeten so angetan gewesen, dass er beschloss, einen erheblichen Teil seines Vermögens für den Naturschutz einzusetzen. Zufällig überflog die ISS São Tomé und Príncipe. So, erzählt die moderne Sage, sei Shuttleworth auf den Inselstaat gekommen.

Naturschutz statt Palmöl

In einer Abstimmung entschieden sich die knapp 10.000 Einwohner Príncipes, statt auf Palmöl auf eine ökologisch nachhaltige touristische Entwicklung zu setzen. Shuttleworth schuf mit seinem Unternehmen HBD die dafür notwendige Infrastruktur. Mit der Renovierung der Bom-Bom-Strandchalets, dem neuerrichteten Luxusressort Sundy Praia und dem authentischen Sundy-Roca-Hotel im alten portugiesischen Herrenhaus der Sundy-Kakaoplantage zogen westliche Standards auf der vom Fischfang geprägten Insel ein. Im Mai 2026 erfolgt mit der Wiedereröffnung des Belo-Monte-Hotels der vorläufige Höhepunkt: Die Anlage liegt auf einem Plateau direkt über dem azurblauen Atlantik beim einzigen Landzugang zum legendären Banana Beach. Dieser goldgelbe, feinsandige Traumstrand mit seinen tiefschwarzen vom Meer umspülten Lavafelsen gehört zum kollektiven Unbewussten purer Lebensfreude: In den 90er-Jahren entstand hier der legendäre Bacardi-Rum-Werbespot: „Come on over, have some fun!“

Klein, aber fein: Der Banana Beach diente als Kulisse für den Bacardi-Rum-Werbespot. © Martin Duschek

HBD begründete auch ökologische Landwirtschaften, Recyclingeinrichtungen, Schulen, Arbeitsstätten, Bildungseinrichtungen speziell für Frauen und vieles mehr. Emma Tunzinkiewicz, Direktorin für Nachhaltigkeit, schätzt, dass mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung Príncipes mittlerweile für HBD arbeitet, erstmals mit gerechten Löhnen und sozialer Sicherheit. „Wir wollen auf maximal schonende Weise unseren Gästen die Schönheit dieser einmaligen Insel erschließen“, so Emma. Dazu gehört, dass jeder Urlaubstag eine frei wählbare Exkursion beinhaltet. Zum Beispiel den Besuch des Schildkrötenstrandes mit garantiertem Erleben, wie die gerade ein paar Zentimeter großen Tierchen schlüpfen und dutzendweise zielstrebig ins Meer wuseln, oder Wanderungen zu den hohen Wasserfällen im Dickicht des Dschungels. Oder Bootsfahrten zur „Bay of Needles“, einem geografischen Wunder, wo sich prähistorische Phonolithtürme hinter dem Strand Hunderte Meter nahezu senkrecht in den Himmel recken.

Regionale Pflanzen- und Tierwelt

Unsere Kleingruppe wird von Santo Vander begleitet, der nicht nur den schweren Geländewagen sicher über die unbefestigten Wege durchs Dickicht steuert, sondern auch ausgezeichnet über die mehr als 120 endemischen Pflanzen- und rund 30 ebensolchen Vogelarten Bescheid weiß. Von ihm erfahren wir alles über die melonenförmigen Kakaofrüchte, die direkt am Stamm der etwa apfelbaumgroßen Malvengewächse hängen. In einer Frucht finden sich bis zu 60 Kerne, die eigentlichen Kakaobohnen. Sie sind von einer der Litschi ähnlichen und köstlich süß schmeckenden Hülle umgeben. Nur zerbeißen sollte man die ­ungeröstet extrem bitteren Kerne nicht.

Vielfältige Natur

Kakaopflanzen sind heikel. Um sie vor der starken tropischen Sonne zu schützen, wurden hoch und schnell wachsende Bäume wie der asiatische Katappenbaum gepflanzt, der sich über die ganze Insel ausbreitete. In seinen Blätterkronen tummeln sich Vertreter der quietschbunten Haubenzwergfischer ebenso wie der métallisé-blaue Prinzenglanzstar.

Immer wieder stoppt Santo abrupt, springt aus dem Wagen und sammelt Früchte ein. Er hält uns ein knallrotes zwetschgengroßes Etwas entgegen: „Wenn ihr davon esst, schmeckt alles danach für rund eine Stunde süß. Selbst pures Wasser.“ Natürlich lässt sich keiner das Experiment entgehen. Und tatsächlich, sogar die Atemluft scheint von der Frucht aus der Steviafamilie gesüßt. „Das Leben hier war einfach, die Menschen arm. Aber hungern musste niemand auf Príncipe“, erzählt der Guide, „das Meer ist nach wie vor reich an Fischen und an jeder Ecke gedeiht Essbares.“ Zum Beweis bricht er aus einer Staude einige frische Bananen und reicht sie zum Verkosten.

Der Holzsteg führt auf die kleine unbewohnte Ilhéu („Inselchen“) Bom Bom. © Martin Duschek

Archetyp des Traumstrandes

Am Nachmittag erreichen wir das Bom-Bom. Seine 16 Chalets ducken sich unter Palmen an der Spitze zweier langgestreckter, sichelförmiger Buchten. Davor liegt das Inselchen „Ilhéu Bom Bom“, das über einen Holzsteg erschlossen ist. Das nach ihr benannte Bom-Bom-Resort – gerade für 50 Gäste ausgelegt – darf wohl als Archetypus eines Strand-Traumes bezeichnet werden. Zur Dekoration steht – wie vielerorts auf Príncipe – ein astronomisches Teleskop in der Rezeption. Mit diesem löst sich das dritte Rätsel. Es erinnert daran, dass Príncipe am 29. Mai 1919 in die Geschichtsschreibung der Physik einging. Während der Mondschatten exakt über die Insel zog und eine totale Sonnenfinsternis verursachte, gelang dem Briten Arthur Stanley Eddington erstmals die experimentelle Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie nach Albert Einstein. Sein Partner Charles Davidson konnte die Messergebnisse in Brasilien rund eine Stunde später bestätigen.

© Martin Duschek

Die Exkursionen durch das wilde Landesinnere der Insel begeistern. Aber am eindrücklichsten sind wohl die Bootsfahrten entlang der Küste. Breite, weiße Sandbuchten wechseln sich mit bizarr erstarrten, schwarzen Lavafelsen ab, stets dahinter die undurchdringliche grüne Mauer des Regenwaldes. Was Príncipe von anderen, landschaftlich vergleichbaren Reisezielen unterscheidet und als wahres Paradies auszeichnet, ist die totale Einsamkeit. Während einer dreistündigen Bootsfahrt kommt es zu einer einzigen Begegnung mit einem kleinen Fischerkahn. Herzlich grüßen die Einheimischen herüber und präsentieren ihren „Catch of the Day“. Massentourismus soll und wird es hier wohl noch lange nicht geben.

Reiseinfo Landessprache: Portugiesisch, Englisch wird weitgehend verstanden. Anreise: Mit der portugiesischen Fluglinie TAP mehrmals in der Woche von Lissabon über Accra nach São Tomé (ca. 9 Stunden), an Samstagen direkt (ca. 6,5 Stunden). Von São Tomé nach Príncipe mit Afrijet oder SFT Airways mehrmals in der Woche (ca. 35 Minuten). Achtung: Beide Inlandslinien sind unter Umständen unzuverlässig. Deshalb sollte die komplette Reise unbedingt über einen Reiseveranstalter gebucht werden, der Änderungen organisiert und für mögliche Mehrkosten haftet. Reiseveranstalter, die São Tomé und Príncipe anbieten: ASI-Reisen (Alpinschule Innsbruck), Ivory Tours, Geoplan. HBD-Hotels: www.hbdprincipe.com Der Autor wurde von HBD eingeladen.