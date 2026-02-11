Ein Ballett des Begehrens: Warum „Wuthering Heights“ heftige Empfindungen auslöst

Man kann Emily Brontës berühmten Roman ehrfürchtig bebildern. Oder das herausarbeiten, was in „Wuthering Heights“ zwischen den Zeilen steht. Emerald Fennell hat sich für Letzteres entschieden – und einen Film gedreht, der zwar manchmal lächerlich und heillos überladen ist, aber eben auch von exquisiter Schönheit.