Exzess statt Ehrfurcht
Ein Ballett des Begehrens: Warum „Wuthering Heights“ heftige Empfindungen auslöst
Superstar Margot Robbie („Barbie“) spielt Catherine.
© Warner Bros./Constantin Film
Man kann Emily Brontës berühmten Roman ehrfürchtig bebildern. Oder das herausarbeiten, was in „Wuthering Heights“ zwischen den Zeilen steht. Emerald Fennell hat sich für Letzteres entschieden – und einen Film gedreht, der zwar manchmal lächerlich und heillos überladen ist, aber eben auch von exquisiter Schönheit.