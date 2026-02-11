13 Kulturschaffende bei Kufsteiner Kunstnacht geehrt

Die Stadtgemeinde Kufstein lud zur siebten „Nacht der Kunst 2026“ ins Kultur Quartier. Dabei wurden die Leistungen regionaler Kunst- und Kulturschaffender geehrt. Insgesamt vergab die Stadt 13 Preise.

Kufstein – Der Abend im Kultur Quartier Kufstein begann mit der Eröffnung durch Kulturreferent Klaus Reitberger. Er hob die Bedeutung der regionalen Kunst- und Kulturszene für Kufstein hervor. Bürgermeister Martin Krumschnabel unterstrich, dass Kunst und Kultur zur Lebensqualität der Stadt beitragen.

Krumschnabel sagte: „Kufstein präsentiert sich seit Jahren als kultureller Treffpunkt der Region: Theater, Musik, Literatur, Bildende Kunst, Performance und Brauchtum prägen den Veranstaltungskalender und machen die Stadt weit über ihre Grenzen hinaus als Kulturstandort bekannt.“ Die Nacht der Kunst biete dafür jährlich eine Bühne, nicht nur zur Wertschätzung, sondern auch zur Begegnung zwischen Kunstschaffenden.

Kunst auch beim Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm bereicherten verschiedene künstlerische Darbietungen. Eine Pole-Dance-Performance eröffnete den Abend. Das Streicherensemble der Musikschule Kufstein sorgte für die musikalische Begleitung. Zudem zeigte ein filmischer Rückblick Highlights vergangener Jahre.

Eine ehrenamtliche Jury aus Kufsteiner Bürgern wählte die Preisträger aus. Insgesamt vergab die Stadt 13 Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien: