Weiblich, ledig, sucht

Glitzer, Samt und Tränen – die Schneiderinnen des BrautRaums in Innsbruck setzen Wünsche von Bräuten in spe um. Vom Hochzeits-Jumpsuit bis zum Traum in Tüll.

Kaum betritt man das Atelier im Innsbrucker Kalkofenweg 24, dominiert ein Eindruck: Weiß. Als stünde man in einem romantischen Schneegestöber – weiße Jäckchen, weiße Röcke, weiße Schuhe. „Na ja, eigentlich ist das kein Weiß“, grätscht Judith Senfter in die weißen Gedanken. Vielmehr handle es sich um Beige, Nude, Ivory oder Rosé. „Reinweiß ist nicht gefragt“, erklärt die Hochzeitskleid-Schneiderin.

Schneiderin Judith Senfter betreibt das Atelier BrautRaum seit acht Jahren. © Axel Springer/TT

Hier, im Atelier BrautRaum, geht es offenbar um Details. Ein Eindruck, der sich erhärtet, wenn man ihrer Kollegin Nicole Obrist bei der Arbeit zusieht. Sie vernäht gerade ein transparentes Mieder mit weißer Spitze. Die Stoffe wirken so filigran, als könne sie bereits ein hastiger Griff beschädigen. Trotzdem muss die Schneiderin sie mehrfach in die Hand nehmen, bis das Seidengewebe perfekt auf dem Dekolleté der Puppe drapiert ist. 40 Arbeitsstunden pro Traum in Weiß – Pardon, Traum in Ivory oder Nude – seien keine Seltenheit. Die Königsklasse an Geduld und Feingefühl.

Vier bis fünf Termine

50 bis 80 maßgeschneiderte Kunstwerke fertigen die Innsbruckerinnen jährlich an: „Dazu kommt dieselbe Zahl an Second-Hand-Kleidern, die wir an unsere Kundinnen anpassen.“ Bis sich Tüll und Satin an den Körper der Braut anschmiegen, sind vier bis fünf Besuche fällig: „Aussuchen, Maßnehmen, Proben und das Abholen.“

Bei der Wahl der Stoffe achtet das Team auf Regionalität und Qualität. © Axel Springer / TT

Mehr Tüll gefällig?

So manche Schwiegermutter hat dabei bereits geklatscht, so manche Freundin mit Neid gerungen – von dem ein oder anderen Griff zur Sektflasche und verdrückten Träne ganz zu schweigen. Der Aufwand der Schneiderinnen lohnt sich, können sie doch jedes Detail anpassen. Darf es ein breiterer Träger sein? Mehr Tüll gefällig? Über die Jahre schliff Senfter so neben ihrer Technik auch an ihre Menschenkenntnis: „Während eine Braut exakt weiß, was sie will, lässt sich die andere ausführlich beraten.“ Selbst eine vage Vorhersage über die Dauer einer Ehe sei bereits bei der Kleiderwahl möglich. Auf die Frage nach Details hält sich die 34-Jährige elegant zurück. Nur so viel: „Manchmal kommt der zukünftige Gatte mit zu uns, was sich meist als Vorteil erweist.“

Bis zu neun Nähseiden sind gleichzeitig in mehrere Maschinen eingespannt. © Axel Springer

Im Herbst entstehen Modelle

Hauptsache man bringe nicht zu viele Begleitpersonen: „Je mehr Meinungen, desto schwieriger die Entscheidung.“ Eine Wahl im BrautRaum zu treffen ist ohnehin herausfordernd, reihen sich Prototypen, die von den Schneiderinnen in den ruhigeren Herbstmonaten entwickelt werden, und Second-Hand-Kunstwerke doch meterlang aneinander. Letztere nimmt das Team auf Kommission für ein Jahr an. Meist handle es sich bei Second-Hand-Modellen um Kleider: „Zweiteiler gibt man kaum bei uns ab, weil man die im Alltag nutzt. Die Oberteile in Kombination mit einem konventionellen Rock, die Hochzeitsröcke kann man färben und zu schönen Anlässen ausführen.“

Ein Hauch von Stoff

Während Senfter ihre Erfahrungen der letzten acht Jahre schildert, seit denen sie den BrautRaum betreibt, klackern im Hintergrund einige der neun Nähseiden, die in mehrere Geräte gespannt sind: Die Versäuberungsmaschine etwa sorgt dafür, dass eine Stoffkante nicht ausfranst. An der Rolliermaschine wird der Saum vernäht.

Lehrling Miriam Saurer glättet einen Hauch von Stoff... © Axel Springer

Daneben hantiert Lehrling Miriam Saurer mit einem laut zischelnden Dampfbügeleisen. Kein Job für Grobmotoriker. Ein Hauch von Stoff muss von jedem Fältchen befreit werden, damit eine weitere Braut bald im Traum aus Tüll schwelgen kann. Die damit verbundene Wertschätzung der Arbeit sei es, die Saurer anspornte, sich im BrautRaum zu bewerben. Sei es doch etwas völlig anderes, ein Kleid zu gestalten, als nur eine Hose zu kürzen. Und wo sonst könne man seiner Kreativität so freien Lauf lassen? Kürzlich erst gestaltete das Team einen Hochzeits-Jumpsuit: „Der war transparent, glitzernd und mit Seidenmantel ausstaffiert.“

...während Schneiderin Nicole Obrist dem Mieder eines Hochzeitskleides den letzten Schliff verleiht. © Axel Springer

Schlanke Taille für alle

Man ahnt es bereits: Diese Liebe zum Detail sorgt nicht nur bei der Braut, sondern auch beim Geldtascherl für eine schlanke Taille. „Nur das Anpassen eines Second-Hand-Kleides kostet 300 bis 600 Euro“, schildert Senfter. So manche Braut, die annimmt, sie käme billig davon, wenn sie das Kleid ihrer Mutter ändern lässt, muss folglich enttäuscht werden. Bei einem maßgeschneiderten Zweiteiler müsse man mit 1600 bis 2500 Euro rechnen, bei einem Kleid mit 2000 bis 3000 Euro: „Änderungskosten kommen da natürlich keine hinzu.“

Auf einer meterlangen Pinnwand sammelt das Team die vor Lob triefenden Dankeskarten seiner Kunden. © Axel Springer

Nicht selbst Hand anlegen