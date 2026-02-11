Worte und Lieder, die tief berühren

Jedes Paar ist einzigartig und hat seine besondere Geschichte. Die Aufgabe von Traurednerin und Sängerin Marion Korn ist es, dafür die richtigen Worte und Töne zu finden. Immer öfter singt sie auf Hochzeiten im Dialekt.

Von Elke Ruß

Wie gestaltet man eine stimmige und berührende Zeremonie für ein Brautpaar, das man anfangs gar nicht kannte? – Das Geheimnis liegt in einer guten Vorbereitung. Und darauf müssen sich auch die Braut und der Bräutigam sehr einlassen, weiß Traurednerin und Hochzeitssängerin Marion Korn aus Silz. „Bevor ich auch nur ein Wort schreibe, nehme ich mir viel Zeit, um das Brautpaar kennen zu lernen.“ Sie besucht die Verlobten daheim, in ihrer gewohnten Umgebung, in der „sie sich auch ganz anders fallen lassen können“, sagt Korn. Wie sind sich die künftigen Eheleute begegnet? Was verbindet sie, welche Hürden mussten sie meistern, wie gehen sie miteinander um und welchen Humor teilen sie? Das sind wichtige Fragen und Beobachtungen in diesem Erstgespräch, um der Geschichte und dem Wesen dieser Beziehung auf die Spur zu kommen. „Ich brauche nahen Einblick. Dafür muss man sich bewusst Zeit nehmen.“

Kontakt nimmt Korn auch zum Umfeld auf: zu Eltern, Trauzeugen, allfälligen Kindern des Paares und anderen ihm nahestehenden Personen. Durch diese Begegnungen erfahre sie oft „viel mehr“ über das Paar und Aspekte, die die beiden selbst gar nicht ansprechen würden. Dank dieser intensiven Vorbereitung würden ihr die beiden „sehr ans Herz wachsen. Am Tag der Trauung fühlt es sich an, als würde ich sie ewig kennen“, berichtet Korn. „Das meldet das Brautpaar auch so zurück.“

Das Brautpaar wächst der Traurednerin oftmals ans Herz. © Inn Frame Fotografie

Die richtigen Worte

Die dafür nötige Vorlaufzeit sei sehr individuell. „Manche melden sich zwei Jahre vorher bei mir, andere spontan: ,Nächsten Monat wollen wir heiraten!‘“ Bei manchen Paaren reiche ein ausführliches Vorgespräch, andere brauchen mehr Zeit. „Kontakt hat man dann bis zur Trauung eh dauernd, um Zwischenfragen und Wünsche zu besprechen“, schildert Korn. Die Vorbereitungszeit sei auch für das Paar ganz besonders. Nicht selten berichten die künftigen Eheleute, dass sie in dieser Zeit „viel vom anderen hören“, das sie noch gar nicht übereinander wussten oder so noch nie thematisiert hatten.

Die Länge einer guten Rede in Zeit zu messen, sei schwierig, erklärt Korn. Natürlich habe eine Trauung einen gewissen Rahmen von etwa einer Stunde, „damit noch alle aufmerksam folgen können und die Geschichte des Paares erzählt werden kann – und muss“, sagt die Traurednerin. „Es sind aber oft nicht die vielen Worte, die in Erinnerung bleiben, sondern die richtigen.“

„Es gibt fast keine Hochzeit mehr ohne Lieder in deutscher Sprache oder im Dialekt. Speziell im Tiroler Raum.“ Marion Korn

Ganz viel Emotionen transportiert natürlich auch die Musik, die eine Trauung begleitet. Während Korn erst seit gut einem Jahr auch als Traurednerin tätig ist, blickt sie auf 20 Jahre Erfahrung als Hochzeitssängerin zurück. Die meisten Paare haben ja ihr ganz besonderes Lied, das sie miteinander verbindet. Nur: Nicht immer ist das ein Stück, das man für eine Hochzeit wählen würde. Für Korn ist das kein Hindernis: „Das ist das Wunderbare bei einer freien Trauung, dass grundsätzlich alles möglich ist – vielleicht in einer angepassten Variante.“ Sie halte sich sehr an die Wünsche der Brautleute und berate nur, betont Korn. Nicht selten ist es ein romantischer Song aus Hörproben auf ihrer Homepage, der Paare zu ihr führt. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass ein Paar ein Heavy-Metal-Stück wollte, „aber in einer anderen Version“. Ein Pianist habe das Lied dann vorab eingespielt. Zwar steht die Sängerin bei der Trauung alleine vor dem Mikrofon, sie komme aber immer mit professioneller Technik und Mischpult.

Dialekt im Trend

Korn erlebt, „dass sich die Leute sehr bewusst mit der Musikauswahl beschäftigen, weil die Emotionen auslöst“. Auf der Playlist stehen neben beliebten Klassikern auch aktuelle Titel aus den Charts, mit denen das Paar eine Geschichte verbindet. Auffällig sei, dass immer häufiger deutschsprachige Titel ausgesucht werden, „damit alle den Text verstehen können. Und seit zwei, drei Jahren wird auch mehr Dialekt gewünscht. Es gibt fast keine Hochzeit mehr ohne Lieder in deutscher Sprache oder im Dialekt. Speziell im Tiroler Raum.“ Auf Bitte der Brautleute übertrug die Sängerin auch schon deutsche Hochzeitsversionen englischer Lieder in den Tiroler Dialekt.