Die Insel, an die Sisi ihr Herz verlor

Das üppig grüne Korfu ist typisch griechisch und doch einzigartig, garniert mit italienischem Flair und einem Hauch Asien.

Von Elke Ruß

Millionen Olivenbäume, himmelwärts strebende Zypressen, Feigenbäume und duftende Zitronenhaine: Dank des milden Klimas und hoher Niederschläge im Winter gilt das Eiland im ionischen Meer als das grünste Griechenlands. Kaiserin Sisi liebte das angenehme Klima und die abwechslungsreiche Landschaft und war fasziniert von der Antike und der griechischen Mythologie. Korfu war für sie Sehnsuchts- und Fluchtort zugleich, an dem sie dem strengen Wiener Hofzeremoniell entkam, ausgedehnte Spaziergänge unternahm und Ruhe fand.

In Achilleion residierte Sisi. © iStockphoto

Ihr Held Achilles stand Pate für den Namen ihrer Sommerresidenz, die sie sieben Kilometer südlich der Hauptstadt Kerkyra (Korfu-Stadt) im pompejanischen Stil erbauen ließ. Überlebensgroß aus weißem Marmor gemeißelt, versucht der sterbende Achill in der Gartenanlage, den tödlichen Pfeil aus seiner Ferse zu ziehen. Dem Deutschen Kaiser Wilhelm II., der das Anwesen später kaufte, war diese Statue nicht heroisch genug. Er ließ sie nach hinten versetzen und platzierte einen riesenhaften siegreichen Achilles mit Schild und Speer davor. Das heute verwitterte Gold von Helm und Speerspitze leuchtete einst bis Kerkyra. Aktuell wird das Achilleion renoviert, denn der Zahn der Zeit hat sichtbar daran genagt. Doch wer Achilles’ Blick folgt, kann den Zauber des Ortes verstehen.

Wunderbare Badebuchten, viel Natur und Kultur

Liebliche Badestrände, dramatische Kalksteinklippen, einsame Wanderpfade im bergigen Hinterland, bis hinauf auf den 906 Meter hohen Pantokrator: Geschichtsinteressierte, Wasserratten und Naturliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Im Kloster Paleokastritsa bewundert man die reich ausgeschmückte Kirche, in der orthodoxe Gläubige Votivbitten mit ihrem Namen auf kleine Zettel schreiben, und besucht das kleine Museum in der Anlage: In einem eigenwilligen Mix sind hier byzantinische Ikonen, Messbücher und eine Bibel aus dem 13. Jh. ebenso ausgestellt wie ein Walskelett, das in einer wuchtigen Vitrine ruht.

Reich ausgeschmückt: die Klosterkirche von Paleokastritsa. © Elke Ruß

Vom großen, blühenden Hof, der auch einen zauberhaften Bogengang und einen Wunschbrunnen umfasst, genießt man dann die Ausblicke über die malerische Bucht. Die anschließende Bootstour eröffnet schöne Blicke von unten, vorbei an einem Drehort für „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ und hinein ins „Blaue Auge“: Im klaren Wasser der kleinen Meereshöhle erzeugt das einfallende Sonnenlicht ein magisches blaues Leuchten. Gebrochen wird es von einem Fischschwarm, der sich auf die trockenen Brotstücke stürzt, die der Bootsführer ins Wasser wirft.

Die kleine Meereshöhle „Blaue Auge“: Drehort für „James Bond 007 – In tödlicher Mission“. © Elke Ruß

Danach geht es hinauf in die Berge, zum Aussichtspunkt Lakones und in das familiengeführte Restaurant Castellino, das terrassenförmig in den steilen Hang gebaut ist. Ein Aufzug erleichtert den Weg zum spektakulären Panoramablick, ehe man sich mit traditionellen griechischen Köstlichkeiten stärkt.

Vier Millionen Olivenbäume gibt es auf der Insel. Das Enotis-Olivenöl-Museum, das wir im Anschluss besuchen, erzählt anhand von alten Gerätschaften seine Geschichte. Für die 102.000 Korfioten, von denen sich fast die Hälfte in und um Korfu-Stadt schart, ist das Öl neben dem Tourismus die wichtigste Einnahmequelle, berichtet Reiseführerin Gordana Mourouzi. Das tut sie übrigens charmant mit österreichischem Akzent – sie hat in Wien das französische Lycée besucht. Französische und napoleonische Einflüsse findet man auch in Korfu-Stadt, etwa in der üppigen Bepflanzung der Esplanade – des riesigen Platzes vor der alten venezianischen Festung – und im Liston: Diese imposante Galerie erinnert an die Rue Rivoli in Paris.

Die venezianisch geprägte Altstadt von Kerkyra. © iStockphoto

Venezianische Eleganz

Noch prägender für das Stadtbild war die mehr als 400-jährige venezianische Herrschaft. Die Architektur der Altstadt verströmt italienisches Flair. Italienische Einflüsse finden sich auch im Dialekt, in der Musik und den traditionellen Trachten. Ebenfalls venezianisch angehaucht ist die Kirche des Inselpatrons im Zentrum, ihr weithin sichtbarer Glockenturm ist höchste Punkt der Stadt: Der heilige Spyridon soll Korfu viermal vor den Osmanen bewahrt haben. Als mumifizierte Reliquie ruht er in einem silbernen Sarkophag. Viermal im Jahr wird er in großen Prozessionen durch die Stadt getragen. Neben der Religion hat aber auch der Aberglaube Platz: Überall in den Läden begegnet man dem Nazar-Amulett, dessen blaues Auge den bösen Blick abwenden soll.

Überall trifft man auf das „Blaue Auge“. © Elke Ruß

Dem britischen Protektorat (nach dem Wiener Kongress ab 1815, ehe Korfu 1864 an Griechenland fiel) verdanken die Insulaner ein Cricket-Feld auf der Esplanade. Das Schlagballspiel ist hier Nationalsport, Korfu-Stadt beherbergt das griechische Nationalteam. Die Briten brachten auch die bittersüße Zitrusfrucht Kumquat aus Asien nach Korfu, die im Nordwesten kultiviert wird. In der Mavromatis-Destillerie begegnet man der duftenden Fülle der Kumquat-Produkte, die von Likören über im Ganzen kandierte Früchte bis zu Seifen und Cremes reicht.

Malerisch liegen das Kloster Vlacherna und die Mäuseinsel im Wasser. © Elke Ruß

Ein letzter Blick zum Abschied, vom Fotopunkt Kanoni über das Kloster Vlacherna und die Mäuseinsel im Meer: Ganz tief kommen hier die Flugzeuge herein und setzen auf der nahen Landebahn auf.