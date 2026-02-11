„Seid ehrlich“

Ein Dreivierteljahr Planung für einen Tag: Eine ehemalige Braut weiß, worauf es zu achten gilt.

Die Ringe waren mit Liebe gewählt, das Kleid ein Traum aus weißer Spitze, die Blumendeko umrahmte den großen Tag von Alexandra und Michael Sigitz perfekt, „wäre nur das Wetter besser gewesen“, erinnert sich die 38-Jährige an ihre Hochzeit am 15. Juni vor zwei Jahren. Allerdings schwingt keine Wehmut in der Stimme der Axamerin: „Wir waren unentschlossen, ob wir uns im Juni oder im September das Jawort geben. Ich meinte noch, dass das Wetter im Sommer besser sei. Von wegen. Doch auch wenn wir in einem Hotelsaal heirateten statt im Freien, war der Tag durch und durch gelungen.“

Den Weg dahin, der sich über ein Dreivierteljahr Planung zog, würde Sigitz heute anders gestalten: „Mein Bauchgefühl hätte mehr Gewicht.“ All die Ratschläge von Freunden und Familie waren gut gemeint: „Doch man fängt wegen so vieler Details an nachzudenken.“ Band oder DJ? Eine Torte oder mehrere? „Intuitiv hätte ich alles beantworten können. Doch wie sagt man so schön – viele Köche verderben den Brei“, resümiert Sigitz. Nach einer Anlaufzeit, in der sich die Braut beeinflussen ließ, begann sie wieder auf ihr Gefühl zu hören. Mit Erfolg: „Von der Trauung mit Standesbeamten bis hin zum Dinner und der Party – alles lief reibungslos.“ Lediglich auf dem Weg zur Trauung war sie nervös: „Ich hatte Sorgen, dass ich stolpere oder das Kleid verhängt. Doch Papa stand mir zur Seite, und die Sorgen waren unbegründet.“

© Sigitz