Birmingham – Perle der West Midlands

Wer sich beim England-Urlaub für einen Besuch in Birmingham entscheidet, trifft auf eine Stadt, die ein bisschen anders ist.

Mit über einer Million Einwohnern ist Birmingham die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Die Stadt verfügt über eine rege Kunst- und Kulturszene – so übernahm Birmingham unter anderem eine Pionierrolle in der Hip-Hop- und Graffitikultur. Auch an geschichtlichen Monumenten ist die Stadt wahrlich nicht arm, sodass für größtmögliche Abwechslung gesorgt ist.

Obwohl Birmingham an keinem großen Fluss liegt, gehört eine Bootsfahrt zu den beliebtesten Aktivitäten in der Stadt. Das liegt am sogenannten Narrowboat-Kanalsystem, welches viele mittelenglische Städte miteinander verbindet. Damit wurden in Zeiten der Industrialisierung Güter und Rohstoffe effektiver transportiert als über Straßen, ehe die Bahnstrecken ausgebaut wurden. Birmingham hat gemessen an der Gesamtlänge heute noch mehr Kanäle als Venedig. Viele davon sind zwar unpassierbar geworden, doch andere wurden restauriert und sind heute wahre Attraktionen. Der beste Ausgangspunkt für eine Kanaltour ist die Sherborne Wharf Marina in der Westside.

Angesagte Bars und Restaurants

Im Stadtteil Digbeth lohnt es sich, in das Nachtleben abzutauchen. Dort finden Streetfood Markets und Flohmärkte statt. Trendige Clubs und alteingesessene Pubs wechseln sich ab und ermöglichen es, die Nacht zum Tag zu machen. Wer hingegen mit dem Narrowboat die Kanäle erkundet, der kommt sicherlich am Brindley Place vorbei. Hier haben sich einige angesagte Bars und Restaurants etabliert, die den Charme der alten Kanäle für die eigene Inszenierung nutzen. Ob Bierhaus oder Cocktaillounge – am Brindley Place gibt es alles, was das Herz am Abend begehrt.

Schmuck, Musik, Shopping und Fußball

Ein Highlight während einer Reise nach Birmingham ist die denkmalgeschützte St.-Paul-Kirche. Ab 1777 errichtet, konnte sie im Jahre 1823 feierlich eingeweiht werden. Im Inneren kann man neben Glasmalereien auch ein wertvolles Triptychon sowie eine mächtige Orgel besichtigen. Die Kirche befindet sich im bekannten Viertel Jewellery Quarter, wo es auch sonst einiges zu sehen gibt. Hier befinden sich die größte Anzahl von Schmuckherstellern und Juweliergeschäften in ganz Europa und das empfehlenswerte Museum of the Jewellery Quarter.

Hall of Memory, Bibliothek und Baskerville House. © iStockphoto

Birmingham hat auch eine weit zurückreichende Geschichte, was Musikfestivals angeht. Bereits seit dem Jahr 1784 fand hier das Triennial Music Festival statt. Um dafür einen entsprechenden Veranstaltungsort zu haben, baute man vor rund 200 Jahren die Birmingham Town Hall, in der auch die Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd oder die Rolling Stones auftraten.

Birmingham hat sich von der grauen Industriestadt zur Perle der West Midlands entwickelt. © iStockphoto

In Birmingham lässt es sich angeblich fast genauso gut einkaufen wie im Londoner West End. Ein wahres Shopping-Paradies sind die Einkaufszen­tren Bullring, Mailbox Malls und Grand Central. Und auch die Drehorte des Serienhits Peaky Blinders kann man hier erkunden oder ein kulinarisches Erlebnis im Balti Triangle genießen. Und was wäre ein Besuch in einer englischen Stadt ohne den Faktor Fußball? Mit Aston Villa und Birmingham City sind gleich zwei Vereine mit ruhmreicher Vergangenheit vorhanden. Ersterer ist seit einiger Zeit die klare Nummer eins der Stadt und verfügt zudem über das größere Stadion.