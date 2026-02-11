Obsteig: Mirth neuer Parteichef der örtlichen Volkspartei

Obsteig erlebt einen Generationswechsel an der Spitze der Tiroler Volkspartei. Bürgermeister Erich Mirth wurde einstimmig zum Gemeindeparteiobmann gewählt. Er folgt auf Altbürgermeister Gerald Schaber, der die Ortspartei 23 Jahre führte.

Obsteig – Die Tiroler Volkspartei Obsteig bestimmte bei einem Parteitag eine neue Führung. Erich Mirth übernahm die Position des Gemeindeparteiobmanns. Der bisherige Obmann, Altbürgermeister Gerald Schaber, legte sein Amt nach über zwei Jahrzehnten nieder. Er ermöglichte so einen geordneten Übergang.

Mirth bedankte sich für das klare Votum. „Die Geschlossenheit und die einstimmige Wahl freuen mich sehr. Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen und werde mich weiterhin mit Kraft für unsere Gemeinde einsetzen“, so Mirth. Marlies Witsch, ehemalige Gemeinderätin, wurde ebenfalls einstimmig zur Stellvertreterin gewählt.

Bezirksparteiobmann und Bürgermeister Bernhard Schöpf äußerte sich erfreut über die Einigkeit. „Es ist von Bedeutung, dass wir in jeder Gemeinde kompetente Ansprechpartner haben, die sich engagiert für die Anliegen der Menschen einsetzen“, sagte Schöpf. Er hob die Wichtigkeit der Bürgernähe hervor, besonders in herausfordernden Zeiten.