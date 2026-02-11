🗓️ Unsere Event-Tipps
Fasching von Reutte über Imst bis Schwaz: Das ist am „Unsinnigen“ los in Tirol
Zur Faschingszeit wird in Tirol ausgiebig gefeiert. Egal ob bei einem der zahlreichen Umzüge wie hier in Imst oder bei den großen Partys in Innsbruck. Zwischendurch darf natürlich auch ein Faschingskrapfen nicht fehlen.
© Falk/Böhm
Die „Fünfte Jahreszeit“ hat in Tirol wieder Einzug gehalten, überall wird gefeiert, gelacht und gejubelt. Zum Höhepunkt der Faschingszeit finden zahlreiche Umzüge, Bälle und Veranstaltungen statt. Die wichtigsten Termine und Highlights auf einen Blick.