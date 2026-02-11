Die stillen Helden der WSG Swarovski Wattens Penguins

Zusammenhalt und das Engagement unzähliger Helfer, Eltern und Betreuer prägen den Eishockey-Alltag der Penguins.

Der Eishockeyverein WSG Swarovski Wattens Penguins lebt nicht nur vom sportlichen Geschehen auf dem Eis, sondern vor allem von den Menschen, die den Verein mit großem Engagement, Verlässlichkeit und viel Herzblut tragen. „Neben den sichtbaren Funktionärinnen und Funktionären im Vorstand sind es insbesondere die zahlreichen treuen, oft im Hintergrund wirkenden Helferinnen und Helfer, die den Vereinsalltag erst möglich machen“, sagt Vereinspräsident David Narr.

Ein zentraler Pfeiler des Vereins sind die Nachwuchstrainer sowie die Mannschafts- und Vereinsbetreuer. „Sie investieren unzählige Stunden in Training, Organisation und Betreuung und leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur sportlichen und persönlichen Entwicklung unserer jungen Spielerinnen und Spieler. Ebenso wesentlich ist der Einsatz der Eltern unserer Nachwuchsspieler. Sie bringen ihre Kinder zuverlässig zu Trainings und Spielen, übernehmen Fahrdienste, helfen bei Veranstaltungen und unterstützen den Verein oft ganz selbstverständlich dort, wo Hilfe gebraucht wird“, betont Narr. Ohne diesen Einsatz wäre eine funktionierende Nachwuchsarbeit in dieser Form nicht denkbar.

Die Raika Wattens ist langjähriger Partner: Obmann Michael Tauber, Prok. Alexander Schrempf-Moll (Raika Wattens), Präsident David Narr (von links). © Markus Ocvirk

Stellvertretend für viele engagierte Personen sollen hier einige Unterstützer namentlich genannt werden.

Roman Tauber, ehemaliger Präsident, der den Verein über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat. Franz Frischmann, ehemaliges Vorstandsmitglied und langjährige verlässliche Stütze des Vereins.

Fred Strasser, der seit Jahren mit der Spieluhr für einen reibungslosen Spielbetrieb sorgt. Alexander Probst, Teammanager, der Organisation, Koordination und sportliche Abläufe zusammenhält.

Klaus Starkloff, Mannschaftsmanager der KM II, der mit großem Einsatz und viel Verantwortung arbeitet. Klaus Stark, Masseur, der sich um die körperliche Betreuung der Spieler kümmert und damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mannschaft leistet.

„All diese Menschen – sichtbar oder im Hintergrund – zeigen eindrucksvoll, welchen unschätzbaren Wert Zusammenhalt für unseren Verein und für das gesellschaftliche Miteinander insgesamt hat. Und genau dieser Zusammenhalt schafft Gemeinschaft, fördert den Nachwuchs und verbindet Generationen. Der Verein ist stolz auf seine Mitglieder, Trainer, Betreuer, Eltern und Helfer – auf alle, die Woche für Woche ihren Beitrag leisten und den Verein lebendig halten“, hält Vereinsobmann Michael Tauber fest.