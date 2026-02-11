Klima-Update der Forscher: Die Erde steht bereits kurz vor dem Kippen

Die Erderwärmung kann sich verselbstständigen – und zwar rascher als bisher gedacht. Schon jetzt wird das System immer instabiler.

Potsdam, Laxenburg – Warnungen vor dem Klimakollaps sind nicht ungewöhnlich. Doch was prominente Forscher jetzt im Fachblatt One Earth veröffentlichten, drückt eine neue Dramatik aus. Demnach schreitet der Klimawandel rascher voran, als es die Wissenschaft bisher vorhergesehen hat. Die Erde steuert auf mehrere Kipppunkte zu, an denen sich die Erwärmung von selbst beschleunigt.

Zu den bekanntesten Kipppunkten zählen: Abschmelzen der großen Eisschilde über Grönland und der Antarktis, was viele Meter an Meeresspiegelanstieg bringen würde; Auftauen der Permafrostböden, was dort gespeicherte Treibhausgase austreten lassen würde; weiter massives Schrumpfen der Regenwälder; Abreißen der atlantischen Umwälzströmung und damit des Golfstromes, der für das relativ milde Klima in Europa sorgt.

Folgen für die Menschheit

Werden diese Systeme instabil, hat das Folgen für die Menschheit, warnen die Forscher. Dafür spricht auch ein Rückblick in die Geschichte:

Nach mehreren Kalt- und Warmzeiten hat sich das Klima vor über 11.000 Jahren in einem günstigen Bereich stabilisiert. Dies war die Grundlage dafür, dass der Mensch sich der Landwirtschaft zuwenden und komplexe Gesellschaften entwickeln konnte, schreibt das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse in Laxenburg bei Wien. Seit die Menschen aber Unmengen an fossilen Brennstoffen verheizen, berauben sie sich dieser günstigen Umstände.

„Es ist wahrscheinlich, dass die globalen Temperaturen momentan (...) sogar wärmer sind als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in den vergangenen 125.000 Jahren“, so Christopher Wolf, der zu einer spezialisierten Forschungsgruppe in Oregon (USA) gehört.

Verlust der Widerstandsfähigkeit

Die Folgen sind spürbar: Hitze- und Kältewellen, Dürren, Starkregen und Waldbrände nehmen zu. Man beobachte „eine beschleunigte Erwärmung, was auf den Verlust der Widerstandsfähigkeit des Planeten hindeutet“, so Johan Rockström, Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. Die natürliche Kapazität der Erde, die Entwicklung abzufedern, nehme ab.