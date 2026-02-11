Nachholtermin: Edna Million präsentiert Klangwelten in Lienz

Das Konzert der Singer-Songwriterin Edna Million wird nachgeholt. Am Samstag, den 7. März 2026, tritt die Künstlerin um 20 Uhr im Kolpingsaal auf. Die ursprüngliche Vorstellung auf Schloss Bruck musste im Juni wegen eines Brandes abgebrochen werden.

Lienz – Die Musikwelt kennt viele Stimmen. Doch Edna Million fällt mit ihrem einzigartigen Timbre auf. Musikalische Leitbilder wie Patti Smith, Tom Waits und PJ Harvey prägen ihren Stil. Sie versteht es, mit knappen Mitteln viel auszudrücken. Dabei weiß sie genau, was sie erzählen will. Der Name der jungen Singer-Songwriterin ist nicht zufällig gewählt. Er verweist auf eine Kunstfigur von Tom Waits.

Die auf Englisch gesungenen Lieder sind unaufdringlich, aber kraftvoll. Eine minimalistische Instrumentierung begleitet sie. Wenige Gitarrenakkorde reichen aus, um ihre Geschichten zu untermauern.

Die ursprüngliche Vorstellung auf Schloss Bruck musste im Juni wegen eines Brandes abgebrochen werden. Alle, die bereits Karten für das Sommerkonzert hatten, erhalten Gratistickets. Diese können im Bürgerservicebüro in der Liebburg abgeholt werden. Eine Liste der Berechtigten liegt dort auf.