Tausendstelkrimi nach Lauf eins: Egle/Kipp und Steu/Kindl auf Medaillenkurs

Bei der Olympia-Premiere des Doppelsitzer-Bewerbs der Frauen bahnt sich ein wahrer Tausendstelkrimi an: Nach dem ersten Lauf führt am Mittwochabend in Cortina das italienische Duo Vötter/Oberhofer vor den Deutschen Eitberger/Matschina (+0,022 Sekunden) und den Tirolerinnen Selina Egle/Lara Kipp (+0,091 Sekunden).

Der Fanclub der Tiroler Rodlerinnen sorgte für Stimmung. © Daniel Lenninger

Über Gold, Silber und Bronze werden in der Entscheidung (ab 18.53 Uhr) auch die besten Nerven entscheiden.

Steu/Kindl führen bei Herren

Bei den Herren geht es nicht minder spannend zu: Thomas Steu und Wolfgang Kindl liegen drei Tausendstelsekunden hinter dem US-Duo Mueller/Haugsjaa auf Platz zwei. Dahinter haben aber auch noch Rieder/Kainzwaldner (ITA/+0,017 Sekunden), Eggert/Müller (GER/+0,097), Wendl/Arlt (GER/+0,101) und Bots/Plume (LAT/+0,122) Gold-Chancen.