Tiroler Rodel-Duo Egle/Kipp sorgte mit Bronze für historische Medaille

Gleich bei der Olympia-Premiere des Doppelsitzer-Bewerbs der Frauen durfte Österreich am Mittwochabend über eine Medaille jubeln. Selina Egle und Lara Kipp mussten sich lediglich den Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer und dem deutschen Duo Dajana Eitberger/Magdalena Matschina geschlagen geben und gewannen Bronze.

„Die Medaille bedeutet uns brutal viel. Im ersten Lauf hatten wir einen großen Schnitzer, deshalb war es für ganz vorne schwierig. Wir können stolz auf uns sein, haben uns diese Medaille absolut verdient“, freute sich Egle. „Ich kann es noch nicht fassen. Die Freude ist einfach riesengroß“, stimmte Kipp ein.

Damit fügten die beiden 23-jährigen Tirolerinnen, die zum 16. Mal in Serie auf das Podest fuhren und im Vorjahr den Gesamtweltcup gewannen, ihrer Medaillensammlung nach zweimal WM- und einmal EM-Gold ein weiteres wichtiges Edelmetall hinzu.

Der Egle-Fanclub peitschte das Damen-Duo nach vorne. © Daniel Lenninger

Bei den Herren steht die Entscheidung noch aus: Thomas Steu und Wolfgang Kindl liegen drei Tausendstelsekunden hinter dem US-Duo Mueller/Haugsjaa auf Platz zwei. Dahinter haben aber auch noch Rieder/Kainzwaldner (ITA/+0,017 Sekunden), Eggert/Müller (GER/+0,097), Wendl/Arlt (GER/+0,101) und Bots/Plume (LAT/+0,122) Gold-Chancen.

Juri Gatt und Riccardo Schöpf sind nach einem schweren Fehler, der über eine halbe Sekunde Rückstand aufriss, bereits aus dem Rennen. Hier ist die Entscheidung für 19.44 Uhr angesetzt. (TT.com)