Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: Raser ist in Fließ seinen Führerschein los

Fließ – Ein Raser ist der Polizei am Mittwochnachmittag in Fließ ins Netz gegangen. Der 48-jährige Autofahrer war mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit auf der Landecker Straße unterwegs.

Beamte der Polizeiinspektion Landeck führten gegen 14 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch, als sie den Pkw mit 103 km/h erfassten. An dieser Stelle gilt eine Beschränkung von 50 km/h. Für den 48-jährigen Österreicher war die Fahrt damit an Ort und Stelle zu Ende. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. (TT.com)