Dreister Telefonbetrug: Falscher Bankbeamter erbeutete im Bezirk Landeck mehr als 1000 Euro

Eine Frau aus dem Bezirk Landeck ist am Montag Opfer eines Telefonbetrugs geworden und hat dabei einen vierstelligen Eurobetrag verloren. Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon als Bankbeamter aus und brachte die Frau dazu, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen.

Der Betrüger erzählte der Österreicherin, dass Betrüger bereits Zugriff auf ihr Handy und ihr Konto erlangt hätten. Um ihr Geld vor diesem angeblichen Fremdzugriff zu schützen, müsse sie als „Sofortmaßnahme“ umgehend mehr als 1000 Euro auf ein sicheres, ausländisches Konto transferieren.