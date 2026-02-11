Prost Salve und Tengl Tengl: Schwaz ist gerüstet für tausende Faschingsfans

Am Unsinnigen Donnerstag gilt Schwaz als Faschingshochburg im Tiroler Unterland. Tausende Kostümierte werden an 35 Ständen in der Partyzone in der Altstadt erwartet. Auch in Jenbach geht‘s rund.

9000 Faschingsfans feierten 2025 den Unsinnigen Donnerstag in der Schwazer Altstadt. Julia Spiß von der Schwazer Faschingsgilde hofft heuer am 12. Februar auf ebenso viele. „Meine letzte Info war, dass es trocken bleiben soll am Donnerstagnachmittag“, sagt sie am Mittwoch. 35 Stände (neuer Rekord) von Vereinen sorgen für Speis und Trank, darunter heuer sogar drei, die nicht aus Schwaz sind.

Die riesige Partyzone wird unter dem Motto „Prost Salve!“ wie bereits im Vorjahr durch einen DJ beschallt, damit nicht jeder Stand für eigene Musik sorgen muss. Das offizielle Programm am Stadtplatz startet um 14 Uhr mit Schlüsselübergabe an Narrenbürgermeister Lukas I. und der Maskenprämierung. Zu gewinnen gibt es wieder zahlreiche Gutscheine für Besuche der Schwazer Gastronomie. Zu den Stamm-Teilnehmern zählt die Schwazer Feuerwehr: „Sie hat sich mit 23 Mann bereits zur Maskenprämierung angemeldet und zwar als ‘Erste Schwazer Schützinnen Kompanie’“, verrät Spiß.

Tengl Tengl schallt es durch Jenbach

Neben kreativen, farbenprächtigen und oppulenten Kostümen kann man am Unsinnigen Donnerstag in Schwaz damit auch heuer erleben, wie aktuelle politische und gesellschaftliche Themen humorvoll zu Kostümierungen verarbeitet werden.