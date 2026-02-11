Pilnacek beriet laut Vertrauter Kurz in Verfahren

Wien – Sie glaube nicht an einen Suizid von Christian Pilnacek, bekräftigte die letzte Partnerin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs. Sie war am Mittwoch Zeugin im Untersuchungsausschuss des Nationalrats. Den Abgeordneten berichtete sie von Beratungstätigkeit Pilnaceks für den früheren Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Pilnacek war am 20. Oktober 2023 tot in einem Seitenarm der Donau in Rossatz in der Wachau gefunden worden. Der Ausschuss geht der Frage nach, ob es politischen Einfluss auf die Ermittlungen nach dem Tod gab – und ob es zuvor Druck auf Pilnacek gab.

Die Vertraute des Sektionschefs stellte dies in den Raum. Pilnacek habe einen USB-Stick mit wichtigen Unterlagen besessen, vermutlich mit „Interna aus der Politik“. Und einmal habe er gemeint: „Wenn ich auspacke, gehen alle in den Häfen.“ Mehr wisse sie nicht. Denn sie habe immer darum gebeten, dass in ihrem „Kleinod“, ihrem Haus in Rossatz, Politik kein Thema sein sollte.