Viele Schrauben und Metall: Vonn meldete sich mit Fotos aus dem Krankenhaus

Erstmals nach ihrem fatalen Sturz bei der Damen-Abfahrt am Sonntag zeigte Lindsey Vonn das Ausmaß ihrer Verletzungen. Die US-Amerikanerin postete ein Foto aus dem Krankenhaus. Dabei ist ihr kaputtes Bein zu sehen, das nach einer weiteren Operation von zahlreichen Metallschrauben zusammengehalten wird.

„Ich hatte heute meine dritte OP und sie war erfolgreich“, berichtete Vonn. „Erfolg heute hat eine ganz andere Bedeutung als vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte und während es langsam ist, weiß ich, dass es mir gut geht. Ich bin dankbar für all das unglaubliche medizinische Personal, Freunde, Familie, die an meiner Seite waren und für die Liebe und Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt“, führte die 41-Jährige weiter aus.