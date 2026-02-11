Schwerer Skiunfall am Pitztaler Gletscher: 49-Jähriger prallte gegen Schneewall

Wenns – Am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, kam es am Pitztaler Gletscher auf der Roten Piste Nr. 36 zu einem schweren Skiunfall. Ein 49-jähriger polnischer Skifahrer geriet aus bisher unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Schneewall. Der Mann zog sich dabei schwere Rückenverletzungen zu.