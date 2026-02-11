Polizei sucht Zeugen
Schwerer Skiunfall am Pitztaler Gletscher: 49-Jähriger prallte gegen Schneewall
Wenns – Am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, kam es am Pitztaler Gletscher auf der Roten Piste Nr. 36 zu einem schweren Skiunfall. Ein 49-jähriger polnischer Skifahrer geriet aus bisher unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Schneewall. Der Mann zog sich dabei schwere Rückenverletzungen zu.
Ein zufällig vorbeikommender Pistenretter verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, bittet die Polizeiinspektion Wenns Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 059133/7109 zu melden. (TT.com)