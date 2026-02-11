„Dawson‘s Creek“-Star James Van Der Beek mit 48 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler James Van Der Beek, der durch seine Rolle in der Serie „Dawson's Creek“ weltberühmt wurde, ist tot. Seine Frau Kimberly bestätigte den Tod am Mittwoch auf Instagram.

James Van Der Beek ist tot. Der Schauspieler, der durch seine Rolle in der Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“ bekannt wurde, starb mit nur 48 Jahren. Das vermeldet unter anderem das US-Portal TMZ. Seine Frau Kimberly Van Der Breek machte seinen Tod über die Sozialen Medien öffentlich. „Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert“, heißt es im Posting.

Litt an Darmkrebs

Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Beim Schauspieler wurde aber im August 2023 während einer routinemäßigen Untersuchung Darmkrebs diagnostiziert. Seine Erkrankung machte er gut ein Jahr später in einem Interview mit dem US-Magazin People öffentlich.

James Van Der Beek hinterlässt sechs Kinder: die Töchter Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn und die Söhne Joshua und Jeremiah. Seine Frau bat in ihrem Posting um Privatsphäre für ihre Familie, um in Frieden um „unseren Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund“ trauern zu können.

Van der Beek spielte Dawson Leery in der Teenagerserie. © IMAGO/Everett Collection

„Dawson‘s Creek“ machte ihn zum Star

Der Schauspieler wurde am 8. März 1977 in Connecticut geboren. Schon in der High School machte er seine ersten Schritte auf der Bühne. Er begann ein Studium, das er dann aber abbrach, um seine Schauspielkarriere zu starten. 1998 bekam er die Hauptrolle in der Serie „Dawson‘s Creek“. Dafür stand er sechs Staffeln lang mit Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams vor der Kamera.