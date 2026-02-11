US-Energieminister trifft Venezuelas Präsidentin in Caracas

US-Energieminister Chris Wright hat in der venezolanischen Hauptstadt Caracas die geschäftsführende Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, getroffen. US-Präsident Donald Trump setze sich "leidenschaftlich" dafür ein, die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela grundlegend zu verändern, betonte Wright. Rodríguez erklärte nach dem Treffen im Präsidentenpalast, ihr Land setze auf eine "langfristige produktive Partnerschaft" mit den USA.

Wrights Besuch zielt nach Angaben seines Ministeriums darauf ab, Wohlstand und Sicherheit für Venezuela, die USA und die gesamte "westliche Hemisphäre" voranzutreiben. Mit dem Begriff ist meist der Doppelkontinent Amerika samt umliegender Inseln gemeint. Trump benutzte ihn zuletzt mehrfach, um den Anspruch seines Landes auf die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Doppelkontinent zu bekräftigen.

Der US-Energieminister kündigte zudem an, eine "drastische Steigerung" der Ölproduktion in dem Land voranzutreiben. Ein Anstieg der venezolanischen Produktion von Öl, Erdgas und Strom werde die Lebensqualität "aller Venezolaner im ganzen Land" verbessern. Präsident Trump setze alles daran, "die Amerikas wieder großartig zu machen", fügte Wright in Anspielung auf den Slogan von Trumps MAGA-Bewegung (Make America Great Again, Macht Amerika wieder großartig).

Das Erdöl-Embargo der USA gegenüber Venezuela bezeichnete Wright als "im Prinzip beendet". Der US-Energieminister sprach zudem von einem "Wendepunkt" in den Beziehungen zwischen Washington und Caracas.

US-Spezialeinheiten hatten Anfang Jänner den autoritären Staatschef Nicolás Maduro in Caracas gefangen genommen und nach New York gebracht, wo ihm wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden soll. Seitdem wird das Land von Rodríguez regiert, die zuvor Maduros Vizepräsidentin war. Trump hat sich positiv über die Übergangspräsidentin geäußert. Nach Maduros Gefangennahme war sie vom Obersten Gericht Venezuelas zu dessen vorläufiger Nachfolgerin ernannt worden.

Rodríguez hat es den USA seither erlaubt, venezolanisches Öl zu verkaufen. Zudem erleichterte sie ausländische Investitionen und ließ politische Gefangene frei. Washington lockerte seinerseits die Sanktionen gegen venezolanisches Öl.

Neben Rodríguez soll Wright in Venezuela seinem Ministerium zufolge auch Wirtschaftsvertreter wichtiger Sektoren treffen und einige Ölfelder des Landes besuchen.

Venezuelas Parlament hatte jüngst eine Gesetzesinitiative zur Stärkung der Ölindustrie gebilligt. Die Reform ermöglicht zusätzliche ausländische Investitionen in den Energiesektor.