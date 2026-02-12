EU-Gipfel: Initiativen für Wettbewerbsfähigkeit angekündigt

Dem EU-Sondergipfel am Donnerstag im belgischen Alden Biesen sollen rasch Initiativen zur Wettbewerbsfähigkeit folgen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte nach dem Treffen, die EU-Kommission werde bis zum regulären Gipfel Ende März konkrete Vorschläge ausarbeiten, etwa zur Entkopplung von Gas- und Strompreisen oder zur Abschaffung des Österreich-Aufschlags. Bei den Gratiszertifikaten werde es eine Evaluierung geben, das System müsse geändert werden.

Dafür sieht der Bundeskanzler eine Mehrheit, denn das derzeitige System der Gratiszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems sei für "unsere Wettbewerbsfähigkeit schädlich". Stocker hatte im Vorfeld des Gipfels unter anderem niedrigere Energiepreise gefordert und sieht nun "Bewegung in die Sache gekommen". Er zeigte sich nach dem Treffen gegenüber Journalisten "sehr zuversichtlich", dass jetzt sowohl bei den Energiepreisen als auch beim Österreich-Aufschlag, also der Preisdiskriminierung von kleineren Ländern, rasch Ergebnisse erzielt würden.

Der Bundeskanzler betonte erneut, dass "wir die wirtschaftliche Stärke nicht gegen Umwelt und Klimaschutz ausspielen wollen". Europa brauche wirtschaftliche Kraft, um die grüne Transformation zu finanzieren und auch umsetzen zu können: "Das eine bedingt das andere. Und heute ist es eben vor allem um die Entwicklungsfähigkeiten der Wirtschaft gegangen. Das wird die Grundlage sein, dass wir dem Klimawandel wirksam begegnen können", so Stocker.