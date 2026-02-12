EU-Gipfel: Initiativen für Wettbewerbsfähigkeit angekündigt
Dem EU-Sondergipfel am Donnerstag im belgischen Alden Biesen sollen rasch Initiativen zur Wettbewerbsfähigkeit folgen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte nach dem Treffen, die EU-Kommission werde bis zum regulären Gipfel Ende März konkrete Vorschläge ausarbeiten, etwa zur Entkopplung von Gas- und Strompreisen oder zur Abschaffung des Österreich-Aufschlags. Bei den Gratiszertifikaten werde es eine Evaluierung geben, das System müsse geändert werden.
Dafür sieht der Bundeskanzler eine Mehrheit, denn das derzeitige System der Gratiszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems sei für "unsere Wettbewerbsfähigkeit schädlich". Stocker hatte im Vorfeld des Gipfels unter anderem niedrigere Energiepreise gefordert und sieht nun "Bewegung in die Sache gekommen". Er zeigte sich nach dem Treffen gegenüber Journalisten "sehr zuversichtlich", dass jetzt sowohl bei den Energiepreisen als auch beim Österreich-Aufschlag, also der Preisdiskriminierung von kleineren Ländern, rasch Ergebnisse erzielt würden.
Der Bundeskanzler betonte erneut, dass "wir die wirtschaftliche Stärke nicht gegen Umwelt und Klimaschutz ausspielen wollen". Europa brauche wirtschaftliche Kraft, um die grüne Transformation zu finanzieren und auch umsetzen zu können: "Das eine bedingt das andere. Und heute ist es eben vor allem um die Entwicklungsfähigkeiten der Wirtschaft gegangen. Das wird die Grundlage sein, dass wir dem Klimawandel wirksam begegnen können", so Stocker.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte in einem Brief und in Reden im Vorfeld an, die EU-Bürokratie weiter vereinfachen, EU-Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugen und die Kapitalmarktunion vorantreiben zu wollen. Stocker betonte im Vorfeld, die "Verlängerung der Gratiszertifikate für unsere Industrie" sei ein "enorm wichtiger Punkt". Dann "werden wir weitersehen, was mit ETS2 im Ergebnis sein wird". Der Start des EU-Emissionshandelssystem (ETS) 2 soll um ein Jahr auf Anfang 2028 verschoben werden. ETS2 betrifft primär Gebäude und den Straßenverkehr. "Ich stehe diesem Emissionshandel sehr kritisch gegenüber", so Stocker.