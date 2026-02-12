Broadway-Feeling mit Schrecksekunde am Opernball

Während der 68. Opernball in der Oper feierlich eröffnet worden ist, sorgte Stargast Sharon Stone für eine Schrecksekunde. Nach einem Interview kurz nach ihrem Eintreffen wurde die US-Schauspielerin in der Oper laut ihren Gastgebern derartig "von der Schönheit und Eleganz der Menschen überwältigt", dass sie ins nahe gelegene Hotel Sacher gebracht werden musste. Dort konnte sie sich dann offenbar soweit erholen, dass sie wieder zurück zum Fest konnte.

Vor der Attacke gab Stone dem ORF ein Interview, das zunehmend sonderbarer wurde. Zuerst schwärmte sie davon, dass "die Polizisten so fesch sind", dann sprach sie sichtlich mitgenommen über ein "Meer von Eleganz" und "kulturellem Stolz". Bis sie unter Tränen schließlich über die "Liebe zu den Mitmenschen" lobte. Während es zuerst hieß Stone habe eine Panikattacke erlitten, wurde dies später wieder dementiert.

Bei der Eröffnung merkte das Publikum von dem Zwischenfall freilich nichts. Gefeiert wurde vor allem der Auftritt des Staatsballetts, das in goldenen Kostümen von Giorgio Armani den "The Carousel Waltz" aus dem Musical "Carousel" tanzte. Auch Teile der ausgewählten Musikstücke, die von der südafrikanischen Sopranistin Pretty Yende und dem französischen Tenor Benjamin Bernheim gesungen werden, versprühten viel Broadway-Feeling. So konnten die Besucherinnen und Besucher etwa bei der "Maria"-Arie und der Balkonszene aus dem weltberühmten Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein mitschmachten. Für den Abschluss wurde dann dafür aber ein Stück ausgewählt, das als heimliche Opernball-Hymne gelten könnte: Das Trinklied aus der Oper "La Traviata" von Giuseppe Verdi.

Fran Drescher kam kurz vor 21.00 Uhr in Begleitung ihres Ex-Mannes Peter Marc Jacobson und Gastgeberin Jacqueline Lugner in die Oper. Als Kleid für den Ball entschied sich Drescher für eine Kreation von Dolce & Gabbana, deren Oberteil an einen Smoking erinnert. "Ich freue mich sehr, hier zu sein", sagte Drescher im Interview mit dem ORF. "Ich liebe diese Stadt so sehr" - vor allem das Essen, die Kunst und die Musik. Die Schauspielerin hatte auch lobende Worte für ihre Gastgeberin Jaqueline Lugner: "Sie ist eine unglaubliche Unternehmerin.

Für internationalen Flair sorgte das Unternehmen Swarovski, das auch wieder die Tiaras der Debütantinnen spendierte: In ihrer Loge nahm Jude-Law-Tochter, Iris Law, Platz. "Ich mag Wien, es ist lebendig und energiegeladen", sagte sie am Red Carpet.

Energiegeladen war es wohl auch in der "Style-Up-Your-Life!"-Loge: Bei Gastgebern Adi Weiss und Michael Lameraner sind heuer unter anderem Amelia und Eliza Spencer, die Nichten von Lady Diana, zu Gast. Erster Kommentar: "Wir lieben Wien." Gastgeber Weiss war hingegen sprachlos, dass die Spencer-Nichten tatsächlich gekommen waren. Ebenfalls in der Loge: Dschungelcamperin Evelyn Burdecki, Geiss-Töchter Shania und Davina, Model Nadine Mirada, Musiker The Boss Hoss und Schauspielerin Simone Thomalla.

Auch Stammgast Harald Glööckler freute sich - heuer in blond - und bezog eine Loge auf der Bühne. Comedian Oliver Pocher kam zum wiederholten Male, auch dieses Mal feierte er mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Ebenfalls anwesend waren unter vielen Ex-Fußballer Herbert Prohaska, Sopranistin Anna Netrebko sowie Kabarettist Paulus Bohl als Debütant in der ersten Reihe.

Auch die Politik fand sich in der Staatsoper ein: Bundespräsident Alexander Van der Bellen kam wie jedes Jahr mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer. Die Veranstaltung soll eine "Botschaft der Zuversicht" in die Welt tragen, so Van der Bellen im ORF-Interview. "Viele ausländische Gäste sehen, wie man friedlich gemeinsam feiern kann, ohne Prinzipien aufgeben zu müssen."

Nicht dabei sein konnte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wegen eines EU-Gipfels, vertreten ließ er sich de facto von Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Ebenfalls ihre Runden durch die Oper drehte Partei-Kollegin und Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Zehetner. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kam mit ihrer philippinischen Amtskollegin Maria Theresa Lazaro. Premiere am Staatsball feierte Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), der im Interview sagte, den Opernball immer Olympia vorzuziehen. Ebenfalls dabei waren Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).