Stars und Besucher strömen zum Opernball

Der 68. Wiener Opernball hat begonnen: Ab 20.15 Uhr strömten die ersten Besucherinnen und Besucher in die Staatsoper. Bevor die Feststiege für Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesperrt wurde, waren auch die beiden Superstars Sharon Stone und Fran Drescher rechtzeitig zum Fest gekommen - natürlich unter dem zu erwartenden Blitzlichtgewitter.

"The Nanny"-Schauspielerin Fran Drescher kam kurz vor 21.00 Uhr in Begleitung ihres Ex-Mannes Peter Marc Jacobson und Gastgeberin Jacqueline Lugner in die Oper. Als Kleid für den Ball entschied sich Drescher für eine Kreation von Dolce & Gabbana, deren Oberteil an einen Smoking erinnert.

"Ich freue mich sehr, hier zu sein", sagte Drescher im Interview mit dem ORF. "Ich liebe diese Stadt so sehr" - vor allem das Essen, die Kunst und die Musik. Die Schauspielerin hatte auch lobende Worte für ihre Gastgeberin Jaqueline Lugner: "Sie ist eine unglaubliche Unternehmerin."

Stone, die ihren Sohn Laird mitnahm, erschien kurz nach 21.00 Uhr in einer Robe von Valentino im Klimt-Design. Sie kam auf Einladung des "Schaumrollenkönigs" Karl Guschlbauer.

Kurz nach ihrer Ankunft gab sie dem ORF ein sehr gefühlsbetontes Interview. Während die Schauspielerin zuerst davon schwärmte, dass "die Polizisten so fesch sind", begann sie dann sichtlich gerührt, über ein "Meer von Eleganz" und "kulturellem Stolz" zu schwärmen. Unter Tränen freute sie sich schließlich über die "Liebe zu den Mitmenschen".

Für internationalen Flair sorgte das Unternehmen Swarovski, das auch wieder die Tiaras der Debütantinnen spendierte: In ihrer Loge nahm Jude-Law-Tochter, Iris Law, Platz. "Ich mag Wien, es ist lebendig und energiegeladen", sagte sie am Red Carpet.

Energiegeladen wird es wohl auch in der "Style-Up-Your-Life!"-Loge : Bei Gastgebern Adi Weiss und Michael Lameraner sind heuer unter anderem Amelia und Eliza Spencer, die Nichten von Lady Diana, zu Gast. Erster Kommentar: "Wir lieben Wien". Gastgeber Weiss war hingegen sprachlos, dass die Spencer-Nichten tatsächlich gekommen waren. Ebenfalls in der Loge: Dschungelcamperin Evelyn Burdecki, Geiss-Töchter Shania und Davina, Model Nadine Mirada, Musiker The Boss Hoss und Schauspielerin Simone Thomalla.

Die Campari-Loge bot mit Victoria's Secret-Angel Nadine Leopold sowie mit Designerin Eva Poleschinski einen echten Hingucker für Fashion-Fans. Zusätzlich freute sich Harald Glööckler auf einen "pompöösen" Abend - er bezog auch eine Loge auf der Bühne.

Der Sänger Al Bano Carrisi rauschte ebenfalls über den Roten Teppich. Ihm war aber nur zu entlocken, dass es "molto bene" gehe. Auch in der Oper: Der Comedian Oliver Pocher, der gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden feierte. In der Oper feierten auch Ex-Fußballer Herbert Prohaska und Sopranistin Anna Netrebko.